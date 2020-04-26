شكرا لقرائتكم الزمالك يسعى لتسويق معروف يوسف ورزاق سيسيه خليجيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث مسئولو الزمالك تسويق الثنائى، النيجيري معروف يوسف والايفواري رزاق سيسيه لاعبا الفريق المعارين الي المقاولون العرب والاتحاد السكندري في احدي الدوريات الخليجية الموسم المقبل.

ويفكر مسئولو الزمالك في الاستفادة من تألق الثنائي معروف يوسف ورزاق سيسيه مع فرقهما في الدوري المصري الموسم الحالي، لتسويقهما خارجيا وتحديدا في منطقة الخليج للاستفادة المادية من تسويقهما مما يساهم في توفير سيولة مادية للنادي.

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من ناحية اخري يدرس مسئولو الزمالك ضم الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق الي صفقة تبادلية مع فريق المصري للتعاقد مع الفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق البورسعيدي الموسم المقبل.

وفي حالة إتمام الصفقة التبادلية بين الزمالك والمصري بشأن كاسونجو ومحمود وادي ، فان استفادة الزمالك ستكون كبيرة في ظل قيد محمود وادي كلاعب مصري لانه فلسطيني الجنسية ، وبالتالي سيحافظ الزمالك علي قوام المحترفين لديه في حالة تقليص عدد الأجانب الموسم المقبل، حيث سيصبح لديه 3 لاعبين أجانب وفقا للموسم الحالي وهم اشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ومحمد اوناجم فقط، لحين حل ازمة المعارين رزاق سيسيه ومعروف يوسف وحمدي احداد.

كما وضع مسؤولو الزمالك، بعض الاشتراطات الخاصة أمام صفقات الموسم الجديد، وذلك لترتيب كافة الأوراق قبل ضم لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق الأبيض فى الموسم المقبل، حيث يأتى على رأس الشروط التى وضعتها إدارة الكرة بنادى الزمالك أن يكون اختيار أى لاعب بموافقة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، وكذلك إدارة النادى.