شكرا لقرائتكم سيف زاهر: تمديد عقد الشناوي 5 سنوات مقابل 12 مليون للموسم الواحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي سيف زاهر ، أن محمد الشناوي حارس الأهلي، بصدد تمديد عقده مع العملاق الأحمر، خلال الايان القليلة القادمة.

وأضاف سيف خلال برنامج ملعب on time sport, على قناة 1 on time sport , أن الأهلى سيمدد عقد الشناوي 5 سنوات مقابل 12 مليون للموسم الواحد.

أضاف زاهر، إن الشناوى لعب هادئ ونادرا ما يتحدث في الاعلام كونه أن لاعب مخلص جدا للنادى الأهلى فمنذ رحيله عن الأحمر ولعبه في بتروجيت وهم مصمم على العودة واثبات نفسه.

Advertisements

محمد الشناوى استطاع أن يلعب أساسيا على كل من عصام الحضري ، وزميله شريف إكرامى أيضا سواء في كأس العالم روسيا 2018، وكذلك جميع المنافسات الافريقية والمحلية للنادى الاهلى.