شكرا لقرائتكم بيع قميص مارادونا بـ 55 ألف يورو لمساعدة متضرري كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تم بيع قميص منتخب الأرجنتين لكرة القدم، الخاص بالنجم السابق دييغو مارادونا مقابل 55 ألف يورو في مزاد علني اليوم الأحد، لمساعدة جمعية خيرية بمدينة نابولي الإيطالية ترعى المتضررين في المدينة من جائحة فيروس كورونا المستجد وتدابير الإغلاق القاسية في إيطاليا.

وقال اللاعب الإيطالي السابق تشيرو فيرارا، الذي خاض مباراته الأولى مع منتخب بلاده في مواجهة مارادونا واستلم قميص الأسطورة الأرجنتيني بعد لقاء ودي جرى بين منتخبي إيطاليا والأرجنتين في يونيو 1987 "لقد تأثرت وأنا أقول لكم أنه بعد 33 عاما سوف أفارق هذا القميص".

ولعب مارادونا وفيرارا معا في صفوف نابولي، وتوجا بلقب الدوري الإيطالي في عامي 1987 و 1990.

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وأسس فيرارا، المولود بمدينة نابولي، جمعية خيرية تسمي (كانافارو فيرارا) بالاشتراك مع الشقيقين المعتزلين فابيو وباولو كانافارو، المولودين في نفس المدينة أيضا.

وكتب مارادونا على حسابه الخاص بموقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي "لقد ربحنا مباراة أخرى، تشيرو فيرارا". "ربما هو الربح الأكثر أهمية. لقد فزنا بها معا كما كنا نفعل دائما ... يشرفني أنني ساهمت في مساعدة شعبنا على شراء السلع الأساسية في هذه اللحظة غير المسبوقة".

وقال فيرارا إن حصيلة المزاد بلغت 85 ألف يورو من بيع تذكارات لـ 26 لاعب كرة قدم بجانب مارادونا، مشيرا إلى أن التبرعات ستذهب إلى الأشخاص الذين تضررت أنشطتهم بسبب جائحة فيروس كورونا.