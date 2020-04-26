شكرا لقرائتكم لوريس: العمل مع مورينيو "فرصة رائعة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الفرنسي هوغو لوريس حارس مرمى فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم إن الحصول على فرصة للعمل بشكل يومي مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أمر رائع.

وتولى مورينيو، الذي يمتلك مسيرة تدريبية حافلة مع أندية بورتو البرتغالي وتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وريال مدريد الإسباني، تدريب توتنهام في نوفمبر الماضي خلفا للمدرب الأرجنتيني ماوريتسيتو بوكيتينو.

وأعرب لوريس، الفائز بكأس العالم الأخيرة بروسيا قبل عامين، في تصريحات أدلى بها يوم الأحد للموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة (يورو سبورت) الرياضية، عن اعتقاده أنه محظوظ للعمل مع مدرب يتمتع بشخصية عظيمة ويمتلك خبرة كبيرة.

وأوضح لوريس في تصريحاته للشبكة الرياضية "إنه رائع. ويتمتع بشخصية قوية. لذلك بالطبع، من خلال وسائل الإعلام، يمكنك الحصول على أفكار مسبقة، ولكن عندما تتواصل معه بشكل يومي، داخل مركز تدريب، أعتقد أنها فرصة رائعة بالنسبة لك".

وأضاف لوريس "لقد درب العديد من الفرق الرائعة، الكثير من اللاعبين الرائعين. لديه الكثير من الخبرة ويمتلك عدة ألقاب في سجله التدريبي. عندما تكون لاعبا، أعتقد أنها فرصة لتكون بجانبه لأن هناك الكثير لتتعلمه".

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وقضى لوريس، 33 عاما، الذي سبق له اللعب في صفوف فريقي نيس وليون الفرنسيين، موسما صعبا، مما جعله يكافح للحفاظ على أفضل جاهزية له بينما كان يعاني أيضا من إصابة خطيرة في المرفق، مما منعه من اللعب لفترة طويلة قبل أن يعود للملاعب في يناير الماضي.

وعاد لوريس للقائمة الأساسية لتوتنهام خلال فوز الفريق اللندني 2 - 1 على ضيفه نورويتش سيتي في 22 يناير الماضي بالدوري الإنجليزي، قبل أن يتألق بشكل لافت للغاية في المباراة التالية التي فاز فيها توتنهام 2 - صفر على ضيفه مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الأخيرين.

كانت آخر مباراة شارك فيها لوريس مع توتنهام بالدوري، خلال تعادل الفريق 1 - 1 مع مضيفه بيرنلي في السابع من مارس الماضي، قبل أن تتوقف المسابقة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعانى توتنهام من النتائج المخيبة هذا الموسم في الدوري، حيث يحتل المركز الثامن في ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة، ويفصله سبع نقاط عن تشيلسي، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وودع توتنهام بطولة دوري أبطال أوروبا مبكرا هذا الموسم، حيث خرج من دور الـ16 للمسابقة القارية، عقب خسارته صفر - 4 أمام لايبزيغ الألماني في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

كما عانى توتنهام من فترة صعبة خلال جائحة فيروس كورونا، حيث اضطر النادي إلى التراجع عن قراره باستخدام برنامج الإجازات الحكومي بعد رد فعل عنيف عام ، في حين اعتذر مورينيو بعد اكتشاف انتهاكه قواعد الإغلاق، التي فرضتها الحكومة البريطانية لمنع استمرار تفشي الفيروس، بعدما أجرى حصة تدريبية في حديقة عامة.