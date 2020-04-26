شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نجوم توقفت مفاوضات القطبين لخطفهم بسبب الانتماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر أهم صفقات التاريخ الداخلية في الكرة المصرية تلك التي تتعلق بقطبي الكرة المصرية وقدرة أي منهما في خطف لاعب من الآخر ما جعل المنافسة بين الناديين على أشدها إذ ينتظر كل منهم غفوة الثاني للانقضاض على أحد الصفقات المميزة التي يتم من خلالها ضخ دماء جديدة بنجوم قادرين على تمثيل القلعتين الحمراء والبيضاء.

وعبر تاريخ الناديين تلقى العديد من اللاعبين عروضاً منهم من وافق على الذهاب الى معسكر الأعداء وآخرون رفضوا وتمسكوا بناديهم خاصة وانهم يلقون فيه العديد من المميزات التي سيخسرونها في ظل الارتباط الكبير منهم بالجماهير وحجم النجومية التي يحققونها.

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ويواجه قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، تعثر في مفاوضاتهم مع الأهداف المطلوبة لتدعيم صفوف الفيقين في الانقالات الصيفية المقبلةن سواء فيما يخص اللاعبين المحليين أو الأجانب، حيث تلقى مسئولي القطبين صدمة، بشأن المفاوضات مع الأندية المالكة لحقوق بيع اللاعبين المستهدفين، لحل الثغرات الموجودة في صفوف القطبين.

وهناك أكثر من صفقة حاول مسئولي الأهلي والزمالك حسمها مبكرا ولكن المفاوضات تعثرت بسبب اشتراطات أندية اللاعبين المطلوبين أو إغلاق الباب للتفاوض حول اللاعبين المطلولين للتعاقد وتدعيم صفوف القطبين.