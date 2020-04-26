أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 26/4/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الاهلي اليوم الاحد 26/4/2020، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها مسئولو النادي الأهلي وبالتحديد لجنة التخطيط بالنادي يعقدون جلسة حاسمة مع مروان محسن مهاجم الفريق لبحث ملف تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري. الأهلى يعقد جلسة حاسمة لتجديد عقد مروان محسن يعقد مسئولو النادي الأهلي وبالتحديد لجنة التخطيط بالنادي جلسة حاسمة مع مروان محسن مهاجم الفريق لبحث ملف تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري. كلف صالح جمعة لاعب النادي الأهلي وكيل أعماله بالبحث له عن عرض في البرتغال للعودة مُجدداً لهناك، بعد أن أصبحت أيامه داخل القلعة الحمراء معدودة. فتح مسئولو النادى الأهلى خط اتصالات مع نظرائهم فى اتحاد الكرة لمعرفة تطورات بطولة الدورى وإمكانية عودتها بعد تجميدها مؤخراً. Advertisements طلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تجهيز تقرير عن اللاعبين المميزين فى قطاع الناشئين تمهيداً لتصعيدهم فى الفريق الأول. احتفل النيجيرى جونيور أجاى، مهاجم الأهلى، بعيد ميلاد ابنه "خالد" عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، ونشر صورة وعلق قائلا، "محظوظ بطفل رائع مثلك.. عيد ميلاد سعيد". يبحث مسئولو النادى الأهلى مع نظرائهم فى الدفاع الحسنى الجديدى المغربى مستحقات الأخير لدى الأول، نظير إعارة وليد أزارو من الأهلى للاتفاق السعودى.

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