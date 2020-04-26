شكرا لقرائتكم خبر عن الدوريات الخليجية سلاح الزمالك لتسويق معروف وسيسيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو الزمالك تسويق الثنائى، النيجيري معروف يوسف والايفواري رزاق سيسيه لاعبا الفريق المعارين الي المقاولون العرب والاتحاد السكندري في إحدي الدوريات الخليجية الموسم المقبل.

ويفكر مسئولو الزمالك في الاستفادة من تألق الثنائي معروف يوسف ورزاق سيسيه مع فرقهما في الدوري المصري الموسم الحالي، لتسويقهما خارجيا وتحديدا في منطقة الخليج للاستفادة المادية من تسويقهما مما يساهم في توفير سيولة مادية للنادي.

من ناحية أخري يدرس مسئولو الزمالك ضم الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق إلي صفقة تبادلية مع فريق المصري للتعاقد مع الفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق البورسعيدي الموسم المقبل.

Advertisements

وفي حالة إتمام الصفقة التبادلية بين الزمالك والمصري بشأن كاسونجو ومحمود وادي ، فان استفادة الزمالك ستكون كبيرة في ظل قيد محمود وادي كلاعب مصري لانه فلسطيني الجنسية ، وبالتالي سيحافظ الزمالك علي قوام المحترفين لديه في حالة تقليص عدد الأجانب الموسم المقبل، حيث سيصبح لديه 3 لاعبين أجانب وفقا للموسم الحالي وهم اشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ومحمد اوناجم فقط، لحين حل ازمة المعارين رزاق سيسيه ومعروف يوسف وحمدي احداد.

كما وضع مسؤولو الزمالك، بعض الاشتراطات الخاصة أمام صفقات الموسم الجديد، وذلك لترتيب كافة الأوراق قبل ضم لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق الأبيض فى الموسم المقبل، حيث يأتى على رأس الشروط التى وضعتها إدارة الكرة بنادى الزمالك أن يكون اختيار أى لاعب بموافقة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، وكذلك إدارة النادى.