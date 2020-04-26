شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة .. روح اللاعبين وراء الفوز بكأس الأمم الأفريقية 2008 بغانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل لاعبو المنتخب الوطنى جيل 2008 سيطرتهم على البطولات الأفريقية بعدما ظن البعض أن هؤلاء اللاعبين أنفسهم الحاصلين على بطولة 2006 التى أقيمت بالقاهرة حصلوا عليها بمحض الصدفة وتشجيع الجماهير .

إلا أن اللاعبين أنفسهم نجحوا فى التعبير عن أنفسهم فى بطولة 2008 بعدما حققوا الفوز تلو الاخر حتى الوصول لنهائى البطولة وتحقيق اللقب الغالى للمرة الثانية على التوالى .

دور المجموعات

واجه المنتخب الوطنى فى بداية المشوار منتخب الكاميرون وفاز عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين ، ثم تعادل مع زامبيا بهدف لمثله ، ثم الفوز على منتخب السودان بثلاثية نظيفة ليحتل صدارة المجموعة برصيد 7 أهداف .

دور الثمانية

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فى دور الثمانية واجه منتخب أنجولا وفاز عليه بثنائية مقابل هدف .

الدور قبل النهائى

واجه المنتخب الوطنى نظيره منتخب كوت ديفوار ليحقق الفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف

الدور النهائى

يواجه المنتخب الوطنى نظيره الكاميرونى ويحقق عليه الفوز بهدف نظيف ليحقق البطولة