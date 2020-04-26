شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر يظهر بـ"لوك جديد" بعد حلاقة شعره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر إسلام الشاطر لاعب النادي الاهلى ومنتخب مصر السابق، بنيولوك على متابعيه عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر إسلام الشاطر، صورته وهو داخل أحد الحدائق بعد حلاقة شعره بشكل جديد ومختلف عن اللوك الخاص به خلال برنامجه في قناة الاهلي .

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اسلام الشاطر

إسلام الشاطر شغل مركز الظهير الأيمن حقق إنجازات عديدة فى ذاكرة الكرة المصرية، وبدأ مشواره الكروى بنادى الأولمبي السكندري، ثم انتقل للإسماعيلي ومنه لصفوف الزمالك لفترة وجيزة، قبل أن يتألق بقميص الأهلى عقب فترة احترافية بنادى اتحاد جدة السعودى، قبل أن يلعب لصفوف فريقى حرس الحدود وبتروجت بنهاية مسيرته الكروية.

خلال مسيرة الشاطر الكروية حقق إنجازا تاريخيا لم يحققه أى لاعب على مدار المواسم الماضية وهو التتويج ببطولة الدورى مع ثلاث فرق مختلفة، فتوج "الشاطر" بقلب الدوري العام مع الإسماعيلي موسم 2001- 2002، وحقق الدرع مع الزمالك موسم 2003- 2004"، كما فاز به أيضا للمرة الثالثة مع الأهلي من خلال تواجده داخل القلعة الحمراء منذ موسم 2005 وحتى 2009.

وحقق إسلام الشاطر رقمًا قياسيًا أيضا بعد تتويجه بـ20 بطولة مع أربعة أندية مختلفة، بدأ الشاطر ببطولتى الدورى2001-2002 والكأس 2000 مع الدراويش، ثم الدورى موسم 2003-2004 مع الزمالك، و3 بطولات دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي 2005، 2006، 2008 والدوري المصري 4 مواسم متتالية مع الأهلي أيضًا وكأس السوبر الأفريقي 2006، 2007 وكأس مصر 2006 و2007 مع الأهلي والسوبر المصري 2005، 2006، 2007 مع الأهلي، ثم حقق مع حرس الحدود كأس مصر 2009 و2010 والسوبر المصري 2009.