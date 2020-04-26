شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قبل كارتيرون.. 12 مدربا أجنبيا توجوا بالبطولات مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الزمالك خلال الفترة الماضية بالتتويج ببطولتى السوبر الإفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وذلك قبل تعليق منافسات كرة القدم فى مصر خلال الفترة الجارية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى تاريخ تتويج الزمالك بالبطولات مع المدربين الأجانب قبل الفرنسى باتريس كارتيرون..

- اليوسغلافى إيفان ستيفوفيتش

البداية كانت مع المدرب اليوسغلافى إيفان ستيفوفيتش، الذى قاد الزمالك لتحقيق بطولة الدورى الممتاز وكأس مصر مرتين، وذلك موسم 1959 – 1960.

- اليوسغلافى جوزيف فاندلر

ومازالنا مع المدرسة اليوسغلافية فى الزمالك، ولكن هذه المرة مع المدرب اليوسغلافى جوزيف فاندلر، الذى حقق لقب الدورى الممتاز مع الزمالك مرتين عامين 1963 و1965.

- الإنجليزى ريتشى باركر

ثم نأتى للبداية الحقيقة للمدربين الأجانب مع الزمالك، وبالتحديد مع الإنجليزى ريتشى باركر، الذى حقق مع الأبيض أول البطولات القارية تحت قيادة الأجانب، عام 1986، عندما قاد فريق الزمالك للفوز بدورى أبطال أفريقيا عام 1986، ليصبح أول مدرب أجنبى يحقق لقب قارى للأبيض، وهى البطولة الثانية قاريًا فى تاريخ القلعة البيضاء، حيث كان يعاون باركر فى تدريب الأبيض وقتها محمود سعد، حيث نجح الزمالك فى الفوز بذهاب النهائى على أفريكا سبور الإيفوارى بهدفين دون رد، وفى العودة خسر أمام أفريكا سبور الإيفوارى بهدفين، ليلعبا الفريقان ركلات جزاء، نجح الفريق الأبيض فى التتويج باللقب بنتيجة 4 / 2.

- الاسكتلندى ديف مكاى

ويُعد رابع مدرب أجنبى يحصد بطولة مع الزمالك هو المدرب الاسكتلندى ديف مكاى، والذى حقق مع الأبيض بطولة الدورى الممتاز مرتين، أعوام 1991 و1993.

- الألمانى فيرنر وويرنر أولك

وفى عام 1996، قاد الألمانى فيرنر الفريق للتتويج ببطولة دورى أبطال إفريقيا على حساب شوتنج ستارز النيجيرى، وجاء الفوز بالبطولة عن طريق ركلات الترجيح، بعدما تبادل الفريقان الفوز ذهابا وإيابا 2 / 1، ليحتكما لركلات الترجيح ويفوز الأبيض 5 / 4.

قبل أن يواصل فيرنر تألقه ويقود الزمالك للفوز بكأس السوبر الأفريقى على حساب المقاولون العرب، كما نجح مع الزمالك فى التتويج ببطولة الأفروآسيوية.

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- الهولندى رود كرول

تولى الهولندى رود كرول، القيادة الفنية للزمالك فى ولايتين الأولى من الفترة 1997 حتى 1999، وتوج بها ببطولة كأس الأفروآسيوية.

والمرة الثانية موسم 2007 و2008، وتوج خلالها ببطولة كأس مصر.

- الألمانى أوتوفيستر

ثم توج الألمانى أوتوفيستر مع الزمالك ببطولة الدورى المصرى وكأس مصر والسوبر المصرى وكأس الكؤوس الإفريقية، وذلك فى الفترة من 1999 حتى 2002.

- البرازيلى كابرال

تولى البرازيلى كابرال، القيادة الفنية للزمالك أعوام 2002 – 2003، 2004- 2005، وتوج معه الفريق ببطولات الدورى المصرى – كأس السوبر المصرى – دورى أبطال إفريقيا – السوبر الإفريقى.

- البرتغالى فينجادا

تولى البرتغالى فينجادا قيادة الزمالك موسم 2003 – 2004، وتوج معهم ببطولة الدورى المصرى – البطولة العربية – كأس السوبر المصرى السعودى.

- البرتغالى فيريرا

ثم عاد البرتغالى فيريرا، ليقود الزمالك لتحقيق البطولات مرة أخرى موسم 2014 – 2015، حيث توج معه ببطولة الدورى الممتاز وكأس مصر.

- السويسرى كريستيان جروس

وفى موسم 2018 – 2019، تولى السويسرى كريستيان جروس، القيادة الفنية للزمالك، وتوج معهم ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء كما توج ببطولة السوبر المصرى السعودى.

- الصربى ميتشو

وقبل تولى الفرنسى باتريس كارتيرون، قيادة الزمالك، ديسمبر الماضى، حقق الصربى ميتشو بطولة كأس مصر مع الزمالك موسم 2019.