شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعقد جلسة حاسمة لتجديد عقد مروان محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولو النادي الأهلي وبالتحديد لجنة التخطيط بالنادي جلسة حاسمة مع مروان محسن مهاجم الفريق، لبحث ملف تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، حيث وقع اللاعب مع النادي لمدة 4 سنوات عند انتقاله من صفوف الإسماعيلي موسم 2016.

وترغب لجنة التخطيط بالأهلي تجديد عقد مروان محسن لمدة موسمين، بعدما أوصى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بضرورة تجديد عقده والإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده رغم حالة عدم التوفيق التي يُعاني منها اللاعب في كثير من المباريات لكن فايلر يرى أن مروان محسن مهاجم قوي وتحركاته مُفيدة للفريق ويصنع فرص لباقي عناصر الفريق، ومن المقرر أن يحصل مروان محسن على 7 ملايين جنيه في الموسم الأول، و8 مليون جنيه في الموسم الثاني

في الوقت الذي وجه مروان محسن الشكر للقوافل الطبية التى تقوم بمجهود رائع وتتصدر الصفوف الأمامية فى رحلة التصدى لوباء كورونا المستجد، قائلا، "الظروف الحالية تحتاج إلى تضافر جهود الجميع من أجل الحفاظ على سلامتنا فى مواجهة هذا الفيروس".

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، بعد إرسال السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس أب، يؤدونه خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامجا خاصا للاعبين تضمن إلزامهم بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجرى فى المنزل أو فى الشارع.