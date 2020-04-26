شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب رفع الأثقال البحرينى سلمان الكندى 23 عاما إثر تعرضه لسكتة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الاتحاد البحريني لرفع الأثقال اللاعب سلمان الكندى لاعب منتخب رفع الأثقال الذى وافته المنية أمس السبت 25 أبريل الجارى إثر سكتة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 23 عاما بحسب جريدة البلاد، وورى اللاعب سلمان الكندى الثرى اليوم الأحد ليخلف رحيله حزنا كبيرا لدى أهله وذويه ومحبيه وأصدقاءه من لاعبى رفع الأثقال.

ويعد سلمان الكندى أحد أبرز الرباعين البحرينيين في تاريخ رفع الأثقال حيث حقق العديد من الميداليات القارية والعربية والخليجية وحطم العديد من الأرقام القياسية .