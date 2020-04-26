حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 26/4/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 26/4/2020 العديد من الاخبار الرياضية الهامة ، والتي جاء في مقدمتها ، رفض مسئولو الزمالك فكرة رحيل طارق حامد، لاعب وسط الفريق، للاحتراف فى الموسم المقبل. رفض مسئولو الزمالك فكرة رحيل طارق حامد، لاعب وسط الفريق، للاحتراف فى الموسم المقبل. حمدى زكى: نادم على انتقالى للأهلى أبدى محمد حمدى زكى مهاجم الإسماعيلى الحالى والأهلى الأسبق أنه غير راضى عن الفترة التى قضاها داخل جدران البيت الأحمر كلف صالح جمعة لاعب النادي الأهلي وكيل أعماله بالبحث له عن عرض في البرتغال للعودة مُجدداً لهناك، بعد أن أصبحت أيامه داخل القلعة الحمراء معدودة. كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه يرشح حسام غالي نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر السابق لرئاسة النادي الأهلي، ويري في غالي إمكانيات توهله لذلك. Advertisements قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن خسائر الرياضة المصرية من أزمة كورونا مثلها مثل جميع دول العالم.. صرف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، فى الساعات الماضية، راتب شهر لعمال وأفراد الأمن بالقلعة البيضاء. فتح مسئولو النادى الأهلى خط اتصالات مع نظرائهم فى اتحاد الكرة لمعرفة تطورات بطولة الدورى وإمكانية عودتها بعد تجميدها مؤخراً. طلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تجهيز تقرير عن اللاعبين المميزين فى قطاع الناشئين تمهيداً لتصعيدهم فى الفريق الأول.

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