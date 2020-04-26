شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفي يستعيد ذكرياته مع لاعبي الفراعنة في مركب نيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استعاد طارق مصطفي مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، ذكرياته وهو لاعب ضمن صفوف الفراعنة مع عدد من اللاعبين وهم عبد الظاهر السقا ومحمد عمارة و هادى خشبة وعصام الحضرى.

ونشر مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم صورة نادرة له مع لاعبي المنتخب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" ، في أحد المراكب النيلية خلال أحد معسكرات الفراعنة .

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طارق مصطفي