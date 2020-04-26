طارق مصطفي يستعيد ذكرياته مع لاعبي الفراعنة في مركب نيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
استعاد طارق مصطفي مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، ذكرياته وهو لاعب ضمن صفوف الفراعنة مع عدد من اللاعبين وهم عبد الظاهر السقا ومحمد عمارة و هادى خشبة وعصام الحضرى.
طارق مصطفي
ويعد طارق مصطفى أحد نجوم منتخب مصر والقلعة البيضاء فى التسعينيات، لاسيما أنه فاز مع الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية عام 1998، التى شهدت تسجيله لهدف أكثر من رائع فى نهائى البطولة، كما أن طارق مصطفى الفتى المدلل لمدرب المنتخب الراحل محمود الجوهرى.
خاض طارق مصطفى تجربة احتراف فى أندية نوشاتل زاماكس السويسري ثم أنقرة غوجو التركى، قبل أن يعود إلى الدورى المصرى عن طريق قلعة الدراويش.
أما عن مسيرته التدريبة فقام طارق مصطفى بتدريب العديد من الفرق وعمل مساعدًا مع طارق يحيى أثناء تدريبه لفريقي الإنتاج الحربي ومصر للمقاصة ، قبل أن ينتقل معه إلى الدوري السعودي لتدريب فريق هجر ، كما أنه عمل مساعدا فى الدفاع الحسنى الجديدى المغربي مع حسن شحاتة قبل أن يتولى القيادة الفنية لنفس الفريق بمفرده موسم 2014 / 2015، ثم انتقل لـ نادى سريع وادى زم لمدة موسمين.
كما قاد تدريب العديد من الأندية العربية مثل العروبة و الفجيرة ، كما أنه حصل على لقب أفضل مدرب فى المغرب مرتين.
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