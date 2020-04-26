شكرا لقرائتكم خبر عن قضية اليوم.. تقليص الأجانب وصدمة كبار الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع اتحاد الكرة الأندية، وعلى رأسها الأهلى والزمالك، فى ورطة كبرى قبل الموسم المقبل، خاصة بعد تمسكه بتطبيق لائحة شئون اللاعبين التى أعلنها مطلع الموسم الجارى، وتم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، وتحديداً فيما يتعلق باللاعبين الأجانب فى الدورى الممتاز.

وأرسل اتحاد الكرة لائحة شئون اللاعبين لجميع الأندية، وتضمنت أنه يسمح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى فى كل نادٍ من أندية القسم الأول، أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءاً من الموسم الجديد 2020-2021

ويضم الأهلى والزمالك عدداً كبيراً من اللاعبين الأجانب هذا الموسم، فالأهلى يضم كلاً من أليو بادجى وأليو ديانج وجيرالدو وجونيو أجاى وعلى معلول ووليد أزارو المعار فى الاتفاق السعودى لنهاية الموسم، بينما يضم الزمالك فرجانى ساسى ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى وكاسونجو وحميد أحداد المعار لصفوف الرجاء المغربى.

فى السياق ذاته، تسيطر حالة من الغموض حول مصير لاعبى شمال أفريقيا فى الدورى المصرى بالموسم المقبل، خاصة أن اتحاد الكرة أعلن مطلع الموسم الجارى أنه يحق لكل نادٍ التعاقد مع لاعب واحد من شمال أفريقيا أو سورى أو فلسطينى على أن يتم اعتباره لاعبا محليا لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى.

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وفى هذا الصدد، كشف مصدر باتحاد الكرة أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا لاعباً محليا سارٍ لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى، ولا توجد نية لمد القرار للموسم المقبل سواء تم استكمال الدورى هذا الموسم أو إلغاؤه.

وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة أخطر الأندية مطلع الموسم الجارى باعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى لمدة موسم واحد فقط، وعلى الأندية توفيق أوضاعها وفقا لهذا القرار، موضحاً أن اتحاد الكرة لا ينوى مد القرار حتى فى حال إلغاء الدورى.

ويزيد من صعوبة الموقف على الأندية أيضا قرار الفيفا بتمديد عقود اللاعبين التى تنتهى فى الصيف المقبل حتى نهاية الموسم الحالى 2019 - 2020، فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث سيكون هناك نوع من تلاحم المواسم وبالتالى لن تستطيع الأندية تسويق اللاعبين الأجانب المستغنى عنهم.