شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي مع الزمالك الأفريقي= 6 أهداف × 8 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات الدولي المغربي أشرف بن شرقي محط أنظار العديد من الفرق الأوروبية بعد المتسوى المميز الذي يقدمه مع الزمالك منذ انتقاله للقلعة البيضاء خلال الانتقالات الصيفية الماضية، بعد تجربة غير موفقة رفقة نادي الهلال السعودي.

وسبق للعديد من كشافي الأندية الأوروبية، لاسيما الفرنسية، أن راقبوا أداء اللاعب بنشرقي خلال مشاركته في المسابقات القارية مع الزمالك، وهي المواجهات التي شهدت تألق اللاعب بشكل كبير، لاسيما أمام الترجي الرياضي التونسي، وكذلك أمام الغريم الأزلي الأهلي.

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ويركز بن شرقي حاليا على إنهاء موسمه مع ناديه الزمالك، الذي ينافس في أكثر من واجهة، ويملك حظوظه في جميع المسابقات الإفريقية. ومن المنتظر أن يشهد سوق الانتقالات هذا الصيف صراع عدد من الأندية الأوروبية على ضم اللاعب المغربي، وسط تشبث واضح من إدارة الأبيض بخدماته.

يذكر أن أشرف بنشرقي سبق أن خاض تجربة قصيرة في أوروبا في وقت سابق لم يكتب لها النجاح، عندما لعب في صفوف نادي لنس الفرنسي على سبيل الإعارة قادما إليه من الهلال السعودي.

وتوقف النشاط في مصر خلال الفترة الحالية بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.