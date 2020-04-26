رئيس الوزراء الإيطالي: عودة اللاعبين للتدريبات 4 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أكد جوسيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، بالتعاون مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إنه تم الاتفاق على عودة اللاعبين للتدريبات بالأندية مطلع شهر مايو المقبل.
وكان النشاط الرياضي في إيطاليا توقف منذ شهر مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا بصورة كبيرة في البلاد.
وعقد رئيس الوزراء الإيطالي مؤتمراً صحفياً اليوم الأحد، مؤكداً فيه إن الأنشطة في البلاد ستعود بشكل تدريجي.
وأشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الإيطالي، على عودة اللاعبين للتدريبات بالأندية في 4 مايو المقبل، على أن تقام التدريبات بصورة فردية خلف الأبواب المغلقة.
وقال إن التدريبات الجماعية ستعود بعد أسبوعين من التدريبات الفردية وتحديداً في 18 مايو، مع فرض قواعد صحية للحد من انتشار الوباء بين اللاعبين.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية إلى أنهم يتوقعون عودة الدوري الإيطالي بعد خمسة عشر يوماً من عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية، ولكنه موعد متوقع وغير رسمي حتى الآن.
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