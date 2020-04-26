لدفع مستحقات "الدفاع الجديدي".. مصدر بالأهلي لمصراوي: ننتظر وصول مبلغ أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد مصدر بالنادي الأهلي أنهم ينتظرون وصول مستحقات الفريق لدي الاتفاق السعودي والخاصة بإعارة اللاعب المغربي وليد أزارو، مشيراً إلى النادي ملتزم بسداد ٢٠% من قيمة إعارة اللاعب لنادي الدفاع الحسني الجديدي.

وكان أزارو رحل إلى صفوف الاتفاق السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر ليشارك في سبع مباريات مسجلاً ثلاثة أهداف بجانب صناعته لهدف.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "ننتظر وصول مستحقات الأهلي لدي الاتفاق السعودي والخاصة بإعارة وليد أزارو لمدة ٦ أشهر والبالغ قيمتها ٢٠٠ ألف دولار".

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وأضاف: "فور وصول المبلغ سيتم تحويل ٤٠ ألف دولار إلي نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي وهي عبارة عن ٢٠% من قيمة المبلغ الكلي المعار به أزارو للدوري السعودي".

وكانت صحيفة "LE360" المغربية، نشرت مستندًا ينص على أحقية نادي الدفاع الحسني الجديدي الحصول على 20% من صفقة انتقال أزارو للاتفاق.

وأتم المصدر تصريحاته قائلاً: "ملتزمون وفقا لبنود العقد الذي تم توقيعه بين الأهلي والدفاع عن شراء أزارو والذي يحتوي علي بند ينص علي أنه في حالة إعارة اللاعب فإن الأهلي يكون ملتزم بسداد ٢٠% للنادي المغربي من قيمة الإعارة".