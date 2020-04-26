تقارير: الرجاء يستعد لضم أحداد نهائيًا من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم الأحد، أن نادي الرجاء المغربي يرغب في الحصول على خدمات المهاجم حميد أحداد لاعب فريق الزمالك.

وكان أحداد انتقل إلى الرجاء مطلع الصيف الماضي قادمًا من الزمالك على سبيل الإعارة مع إمكانية الفريق المغربي بضم اللاعب نهائيًا.

ووفقًا لصحيفة "LE360" المغربية، فإن النادي البيضاوي وضع 300 ألف دولار كحد أقصى في صفقة ضم أحداد من الزمالك.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نادي الدفاع الحسني الجديدي سيكون أبرز الخاسرين من هذه الصفقة نظرًا لعدم استفادته من قيمة بيع أحداد بالشكل الكافي حيث يمتلك النادي المغربي الحصول على 20% من قيمة بيع أحداد.

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نادي الدفاع الحسني الجديدي سبق وأن قدم مستند حول أحقيته في الحصول على 20% من قيمة إعارة حميد أحداد للرجاء.

وسبق وأن أعلن محمد عزيز وكيل أعمال حميد أحداد عن وجود رغبة من جانب الرجاء للحصول على خدمات اللاعب نهائيًا إلا أن الأمور توقفت بعض الشيء بسبب فيروس كورونا.

أحداد كان قد انتقل إلى الزمالك في الصيف قبل الماضي قادمًا من فريق الدفاع الحسني الجديدي إلا أن اللاعب لم يظهر بالشكل المطلوب لتتم إعارته لعملاق المغرب فريق الرجاء.

جدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن عن أحقية الرجاء في الحصول على خدمات أحداد لكن بشرط وهو الحصول على مليون ونصف مليون يورو بنهاية الموسم بشرط أن يقوم بإخطار النادي الأبيض في شهر مايو المقبل أي قبل نهاية عقد الإعارة بشهر.