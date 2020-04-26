تقارير: كاف يضع 3 مواعيد مبدئية لقبل نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على تحديد مواعيد مبدئية بشأن دور قبل النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة موسم (2019 -2020).

وكان "كاف" أعلن في الفترة الماضية عن تأجيل مباريات دور نصف النهائي والنهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لأجل غير مسمى بسبب الأوضاع الصحية في العالم نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

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وبحسب صحيفة "LE360" المغربية، فإن "كاف" حدد ثلاثة مواعيد مبدئية حيث اذا استقرت الأوضاع الصحية ستستأنف البطولة في يونيو المقبل.

وكشفت الصحيفة المغربية، أن في حال عدم استقرار الأوضاع الصحية فإن "كاف" استقر على إقامة دور قبل النهائي خلال شهر يوليو، وفي حال استمرار عدم الاستقرار ستقام البطولة القارية في شهر أغسطس كخيار ثالث وأخير.

دور الأربعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا خلال هذه النسخة أسفرت عن قمتين بين الأندية المصرية والمغربية حيث سيواجه الأهلي والزمالك كل من الوداد والرجاء البيضاويين، في المقابل سيخوض الفريق المصري الثالث بيراميدز مواجهة حوريا كوناكري الغيني في دور نصف النهائي من مسابقة الكونفدرالية على أن يكون اللقاء الثاني قمة مغربية بين حسنية أغادير ونهضة بركان.