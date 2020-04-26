فضل: خطة لعودة الدوري.. وننتظر الضوء الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مصطفى:

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن هناك خطة تم وضعها لعودة الدوري، ولكنهم في انتظار الضوء الأخضر من الدولة.

وأوضح فضل في تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف" على قناة أون تايم سبورتس، أن الخطة متضمنة للملاعب والانتقالات والناحية الطبية، مضيفا: "ستكون مسؤولية مشتركة مع الدولة ومؤسساتها، كل فرد ومؤسسة تتحمل مسؤوليتها".

وأكمل: "ليس لدينا أي توجه لإلغاء الدوري هذا الموسم، ولكن الصحة أهم شيء".

ونفى فضل أن يكون هناك بطل للدوري حال إلغائه: "وفقا للأحداث في السنوات السابقة، لن يكون هناك بطل في حالة إلغاء الدوري".

وعبر محمد فضل عن حزنه بسبب بيان النادي الأهلي وقت أزمة لعب مباراة الجونة في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري، ولكنه أكد على قوة ومتانة علاقته بالنادي الأهلي.

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وعن تقليص عدد الأندية بالجمعية العمومية، أوضح فضل أنهم خاطبوا أعضاء العمومية والذي يبلغ عددهم 225 من أجل توفيق أوضاعهم، ليحقق ذلك 95 ناديا فقط، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك دعما ماليا لأعضاء العمومية، وصندوق تساهم فيه وزارة الرياضة لدعم من هم خارج العمومية.

وأشار عضو اللجنة الخماسية أن وزارة الرياضة رفضت خطة الاتحاد بإعادة تصميم شعار اتحاد الكرة ودرع الدوري، رغم أن مئوية بطولة الدوري اقتربت، مستدركا: "ربما يكونوا رفضوا لأننا في فترة ريبة".

ونفى علمه بإمكانية تمديد عمل اللجنة الخماسية، مشيرًا إلى أنه وفقا للعقد المبرم ستستمر اللجنة حتى 31 يوليو فقط.

وعن اللائحة الجديدة، قال فضل إن الاختلافات حول 4 بنود، وهم: شروط الترشح، ورابطة الدوري الممتاز والدرجة الثانية، وبند إعادة الأصوات في حالة التساوي، وكذلك بند الـ8 سنوات.

كما نفى فضل معارضته لتولي حسام حسن تدريب المنتخب، مؤكدا أنه مثله الأهلي.

وأضاف: "واجبي أن أقول رأيي الذي أكون مقتنعا به في ذلك الوقت".