لعب أسطورة كرة القدم الأرجنتينة “جابرييل باتيستوتا” مواليد (1 فبراير 1969)، والمعروف بلقب “باتي جول”، مع منتخب الأرجنتين فى الفترة من 1991 الى 2002، ويعتبر ثاني أكثر اللاعبين الأرجنتينيين تسجيلا للأهداف مع منتخب التانجو، وفى هذا السياق نستعرض معكم فيديو جميع أهداف جابرييل باتيستوتا مع منتخب الأرجنتين.

وصلت عدد مشاركات باتيستوتا مع منتخب الأرجنتين الى 78 مباراة، سجل خلالها 56 هدفاً، ويعتبر باتيستوتا اللاعب الوحيد الذي سجل هاتريك في بطولتين لـ كأس العالم.

فى عام 1991 تم اختيار باتيستوتا ليلعب في صفوف المنتخب الأرجنتيني الأول في بطولة كوبا أمريكا، وقد ساعد منتخب بلاده في تحقيق لقب البطولة من خلال تسجيله سته أهداف، وظهر كأفضل هداف في البطولة.

وفى عام 1993 ساعد باتيستوتا منتخب الأرجنتين في إحراز لقب كوبا أمريكا من خلال تسجيله هدفين في المباراة النهائية، وفي العام التالي ضمن بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة خرجت الأرجنتين من دورالـ16 لكن باتيستوتا سجل أربعة أهداف بما فيها هاتريك.

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وفي كأس العالم 1998 في فرنسا، سجل باتيستوتا هاتريك في مرمى جامايكا ضمن دور المجموعات ليصبح بذلك رابع لاعب يسجل هاتريك في بطولتين مختلفتين لكأس العالم، لكن الأرجنتين خرجت في دور ربع النهائي، وفي بطولة كأس العالم التالية في كوريا واليابان خرجت الأرجنتين من الدور الأول، وسجل باتيستوتا 56 هدفًا في 78 مباراة مع المنتخب الأرجنتيني وبقي الهداف التاريخي للمنتخب.

فيديو جميع أهداف جابرييل باتيستوتا مع منتخب الأرجنتين