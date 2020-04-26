مورينيو: هذا اللاعب أفضل من ميسي وكريستيانو





كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، عن اللاعب الذي يراه أفضل من ليونيل ميسي (برشلونة)، وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس).



وقال مورينيو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "أفضل لاعب على الإطلاق؟ إنه رونالدو الظاهرة".



وأضاف: "تمتع كريستيانو وميسي بمسيرة احترافية أطول، وظل الثنائي في القمة لمدة 15 عامًا".



وتابع: "رغم ذلك، إذا كنا نتحدث بدقة عن الموهبة والمهارة، فلا أحد يتفوق على رونالدو نازاريو. عندما كان في برشلونة مع بوبي روبسون، أدركت أنه أفضل لاعب رأيته على الإطلاق".



وأتم: "لقد قتلت الإصابات مسيرة احترافية كان يمكن أن تكون أكثر تميزًا، حيث إن الموهبة التي تمتع بها هذا الشاب البالغ 19 عامًا كانت لا تصدق".

المصدر: موقع كورة

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