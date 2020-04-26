رياضة | صراع بين ريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان لضم موهبة الأرجنتين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:22 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع بين ريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان لضم موهبة الأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن ريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان يسعوا لضم موهبة الأرجنتين أجوستين أورزي من بانفيلد بدفع الشرط الجزائي الذي بقيمة 30 مليون يورو (26.2 مليون جنيه استرليني) في عقده الحالي ومن المتوقع خروجه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يُعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان يتتبع أورزي صاحب الـ 19 عامًا ، الذي سجل هدفين وصنع هدفين في 32 مباراة لصالح فريقه الحالي في جميع المسابقات.

ساعد أورزي مقارنة مع مهاجم يوفنتوس باولو ديبالا حسب الصحافة الأرجنتينية منتخب بلاده تحت 23 سنة في الفوز بدورة الألعاب الأمريكية العام الماضي.

أكدت رئيسة بانفيلد لوسيا باربوتو الأرجنتيني أن هناك شرط جزائي بقيمة 30 مليون يورو (26.2 مليون جنيه استرليني) في عقد اللاعب ، على الرغم من أنه يمكن التفاوض على "رقم أصغر" بسبب تفشي فيروس كورونا.

Advertisements

ونقلت أف سي إنتر نيوز عن باربوتو قوله "كانت هناك عدة استفسارات ، لكننا لم نتلق أي عروض رسمية بعد".

وتابع: "عندما تكون الفائدة ملموسة ، سنقوم بتحليلها وتقييم ما سيكون الأفضل لمستقبل اللاعب والنادي".

وأكد: "مع الوضع العالمي الحالي بسبب جائحة الفيروسات التاجية ، لا نعرف حقًا ما سيكون عليه سوق النقل التالي على مستوى العالم".

يذكر أن ستستمر عقد صفقة أورزي الحالية مع نادي بانفيلد حتى صيف عام 2023.