رياضة | الكشف عن أغلى 5 مهاجمين في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن أغلى 5 مهاجمين في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت تقارير صحفية إفريقية، بالكشف عن أغلى مهاجم في بطولة الدوري المصري من حيث القيمة السوقية.

وكشف موقع "فوتا" الجنوب إفريقي نقلا عن صحيفة "غانا سوكر نت" الغانية، عن أغلى 5 مهاجمين في الدوري المصري.

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وتصدر الغاني جون أنطوي مهاجم بيراميدز القائمة، وقيمته السوقية تساوي مليون يورو، ويأتي في المركز الثاني، مصطفى محمد نجم الزمالك والمنتخب الأوليمبي وتبلغ قيمته السوقية 950 ألف يورو.

ويأني في المركز الثالث، مهاجم الأهلي مروان محسن الذي بلغت قيمته السوقية 800 ألف يورو، وفي المركز الرابع، جاء كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك، والخامس آليو بادجي المنتقل حديثًا إلى الأهلي في ميركاتو يناير الماضي، وكلاهما نفس قيمة مروان 800 ألف يورو.