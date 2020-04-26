رياضة | نيمار يسحر متابعيه خارج البساط الأخضر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:22 مساءً - انت الان تقراء خبر نيمار يسحر متابعيه خارج البساط الأخضر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأحد على نشر فيديو، ضمن خاصية "الستوري" عبر حسابه الرسمي في "إنستجرام"، أثناء تأديته لمعزوفة على آلة البيانو.

ويظهر نيمار في الفيديو مرتديا زي فريق ليكرز الأمريكي لكرة السلة، يحمل اسم الأسطورة الراحل كوبي براينت.

يذكر أن نيمار يقضي فترة توقف الدوري الفرنسي والحجر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في قصره بالبرازيل.