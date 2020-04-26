رياضة | الأهلي يقترب من تجديد عقد مروان محسن

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من تجديد عقد مروان محسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولو النادي الأهلي، من تجديد عقد نجم الفريق مروان محسن، مهاجم المارد الأحمر ومنتخب مصر، لمدة 3 سنوات مقبلة.

و أبدى السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للنادي الأهلي، موافقته على تجديد عقد اللاعب، لحاجته لخدماته من الناحية الفنية.

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ومن المقرر أن يعلن الأهلى، خلال الأيام المقبلة، عن تجديد عقد مهاجم الفريق، بعد حسم التفاصيل المادية مع اللاعب.

ويحظى مروان محسن بثقة مدربه السويسري رينيه فايلر، والذي يرفض التفريط في جهوده.