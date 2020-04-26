رياضة | تصريح ناري من ميدو ضد طارق حامد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:22 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من ميدو ضد طارق حامد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق تصريح ناري عن طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض.

وأكد ميدو أنه إذا طارق حامد متواجد في جيله مع منتخب مصر سيكون بديلا لمحمد شوقي نجم وسط المنتخب السابق.

وقال ميدو في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "طارق حامد لو كان في جيلنا للعب بديلا لـ محمد شوقي لأن شوقي أذكى في قراءة اللعب واستعادة الكرة بدون مخالفات".

وقد شارك طارق حامد في 21 مباراة حتى الآن مع نادي الزمالك خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي أهداف.