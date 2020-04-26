رياضة | صدمة كبرى.. برشلونة لا يستطيع تحمل تكاليف نيمار

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:22 مساءً - انت الان تقراء خبر صدمة كبرى.. برشلونة لا يستطيع تحمل تكاليف نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن ليس برشلونة في وضع يسمح له بلم الشمل مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات المقبلة.

في الوقت الذي يقترب فيه نيمار من ثلاث سنوات مع فريق باريس سان جيرمان، يرتبط اسمه دائما بالعودة إلى برشلونة بشكل كبير.

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ووفقًا لصحيفة "ماركا" ، لن يتمكن البلوجرانا من تحمل تكاليف نيمار صاحب الـ 28 عامًا في انتقالات الصيف المقبل.

وأشار التقرير إلى أن التكلفة المالية وأجر نيمار خارج القدرات المالية الحالية لنادي برشلونة بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم.

واقترح رئيس الدوري الأسباني خافيير تيباس في وقت سابق أنهم لم يفكروا في محاولة عودة لاعبهم السابق.