رياضة | يوفنتوس يعرض 5 لاعبين على مانشستر يونايتد لحسم صفقة بوجبا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:22 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يعرض 5 لاعبين على مانشستر يونايتد لحسم صفقة بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، أن نادي يوفنتوس على استعداد لإبرام صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد من أجل ضم لاعب خط وسطه، الفرنسي بول بوغبا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويخطط اليوفي لضم بوجبا مرة أخرى إلى تورينو، بعدما رحل إلى اليونايتد في صيف 2017.

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وذكرت صحيفة ‘‘توتو سبورت‘‘ الإيطالية، أن يوفنتوس لديه العديد من اللاعبين الذين يمكن استخدامهم في عملية مبادلة مع بول بوجبا، بدءًا من دوجلاس كوستا الذي أثبت أنه غير موثوق به في تشكيلة المدرب ماوريزيو ساري.

وبالإضافة إلى كوستا، سيكون هناك 4 لاعبين آخرين معروضين على طاولة مانشستر يونايتد وهم: ميراليم بيانيتش، أليكس ساندرو وآرون رامزي أو أدريان رابيو.