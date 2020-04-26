رياضة | فايلر يصدم كهربا ويطلب التعاقد مع هذا اللاعب!

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:22 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يصدم كهربا ويطلب التعاقد مع هذا اللاعب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي سيف زاهر أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي طالب بشكل رسمي الحصول على خدمات رمضان صبحي بشكل نهائي من هيدرسيفيلد الإنجليزي.

وأفاد سيف زاهر عبر برنامجه الإذاعي بأن كل المؤشرات تؤكد إلى أن فايلر لن يعتمد على محمود كهربا ليكون بديلاً لرمضان صبحي.

Advertisements

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الفترة الماضية شهدت عدم اعتماد فايلر على محمود كهربا في التشكيل الأساسي بعد التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأكدت التقارير الصحفية أن فايلر مصمم على استمرار رمضان صبحي في الأهلي في ظل الاعتماد عليه بشكل كبير في التشكيل الأساسي.

وذكرت التقارير الصحفية أن عقد رمضان صبحي ينتهي مع الأهلي عقب نهاية الموسم الحالي لأنه معارًا لمدة عام من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي.