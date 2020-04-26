رياضة | طريقة مبتكرة من فايلر لتعويض الراحلين في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:22 مساءً - انت الان تقراء خبر طريقة مبتكرة من فايلر لتعويض الراحلين في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جهازه المعاون بتقديم تقرير شامل عن قطاع الناشئين بالتنسيق مع مدير القطاع، من أجل الاستفادة بخدماتهم مستقبلًا.

وتأتي خطوة فايلر، لرغبته في منح عدد من اللاعبين الصغار، الفرصة بالتواجد ضمن لاعبي الفريق الأول، ودخولهم التدريبات الجماعية فور عودتها.

ويرغب المدير الفني، في إيجاد عناصر جيدة لتعويض المراكز الناقصة في صفوفه، خاصةً الجبهة اليمنى بعد رحيل أحمد فتحي إلى صفوف بيراميدز سبورت بالموسم الجديد، وخط الوسط بعد رفض تجديد التعاقد مع حسام عاشور بالموسم المقبل.

ويتوقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي في مصر وأغلب دول العالم، بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.