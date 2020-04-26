رياضة | مفاجأة.. دجلة يخطط لخطف نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:22 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. دجلة يخطط لخطف نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي وادي دجلة في التعاقد مع واحد من نجوم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. ويريد دجلة ضم عمر السعيد مهاجم الزمالك في ضم عمر السعيد مهاجم القلعة البيضاء في الصيف القادم. وتواصل مسئولو وادي دجلة مع عمر السعيد وقدموا له عرض لضمه لمعرفة موقفه من العودة للفريق مرة أخرى. وينتظر عمر السعيد تحديد مصيره مع نادي الزمالك ليقوم بالرد على عرض وادي دجلة.

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