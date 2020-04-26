رياضة | بعد الإعتزال.. روبن يفكر في العودة إلى الملاعب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:22 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد الإعتزال.. روبن يفكر في العودة إلى الملاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس أريين روبن النجم الهولندي المعتزل ، الرجوع عن فكرة اعتزاله كرة القدم، ليعود إلى الملاعب مرة اخرى.

وقرر روبن إنهاء مسيرته الكروية في الصيف الماضي، بعد فترة رائعة قضاها داخل الملاعب مع فرق جرونينجن وأيندهوفن الهولنديين وتشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، بالإضافة لمنتخب هولندا.

وتوج روبن بأكثر من لقب للدوري في هولندا وإنجلترا وإسبانيا قبل أن يستقر في ميونخ.

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ورغم معاناة الجناح الدولي الهولندي من الكثير من الإصابات خلال مشواره مع بايرن، لكنه أمضى عقداً من الزمان مع الفريق "البافاري"، الذي فاز معه بثمانية ألقاب للدوري الألماني، بالإضافة للقب دوري أبطال أوروبا عام 2013.

وتم ربط روبن بالعودة إلى وطنه في الصيف الماضي، حيث أبدى إيندهوفن وجرونينجن الهولنديين رغبتهما في التعاقد معه، لكنه اختار تعليق حذائه إلى الأبد بمجرد انتهاء عقده مع بايرن الموسم الماضي.

ورغم أنه يقضي عامه الأول بعد الاعتزال، لكن روبن،اعترف بأنه فكر بالفعل العودة للملاعب مجدداً.