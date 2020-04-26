رياضة | مورينيو يطلب التعاقد مع ظهير نوريتش سيتي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:22 مساءً - انت الان تقراء خبر مورينيو يطلب التعاقد مع ظهير نوريتش سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير التعاقد مع ظهير فريق نوريتش سيتي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير حسب موقع ‏SoccerLink، إن جوزيه مورينيو اتصل شخصياً بلاعب نورويتش سيتي ماكس ارونز لإحضاره إلى توتنهام قبل بداية الموسم الجديد.

وأظهر نادي آرسنال اهتماما كبيرا أيضًا باللاعب، حيث أن الجانرز يسعى منذ فترة طويلة لايجاد بديل لبيلرين، ولكن حتى الآن لا زال من المبكر معرفة إلى أين سيذهب اللاعب الشاب.

ويرى مورينيو أن الفريق بحاجة لضم ظهير مع الايفواري اوريه الذي لم يكن له بديلا خلال الموسم الماضي عندما تولى المدرب البرتغالي تدريب الفريق اللندني.