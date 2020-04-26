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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عودة الدوري الإسباني قبل الصيف "قرار غير حكيم" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020
أبرز وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا، اليوم الأحد، أن عودة دوري كرة القدم قبل الصيف سيعد "قراراً غير رصين"، محذراً من أن "الأمور لن تسير كما كانت عليه في الماضي".
وقال وزير الصحة في مؤتمر صحافي إن "إعادة الأنشطة الرياضية سيعتمد على مدى تطور الوضع نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد".
وذكر الوزير "لا يمكنني القول اذا ما كان سيمكن استئناف الدوري قبل الصيف. أرى انه سيعد قراراً غير حكيم . سنرى مدى تطور الأمور وكيفية استئناف الانشطة الرياضية المختلفة".
وأوضح أن الأمور ستخلف اعتباراً من الان على الأقل لحين إيجاد مصل لفيروس كورونا المستجد.
وطالب بضرورة مواصلة إجراء الاختبارات الواسعة على لاعبي كرة القدم.
وأضاف "يوجد أمر من وزارة الصحة يظل ساريا لجميع الفئات ومنهم لاعبي كرة القدم. يجب اتخاذ استراتيجية تشخيص مشتركة. يجب أن نسير جميعا في نفس الاتجاه".
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