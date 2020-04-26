شكرا لقرائتكم محمد حمدى زكى: غير راض عن فترة لعبي في الاهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى محمد حمدى زكى مهاجم الإسماعيلى الحالى والأهلى الأسبق أنه غير راضى عن الفترة التى قضاها داخل جدران البيت الأحمر، مؤكدا أنه لن تتاح له الفرصة لإثبات نفسه مع القلعة الحمراء ، مشيرا أنه إذا كان يعرف ما سيحدث له داخل المارد الأحمر لما انتقل إليه من بداية الأمر .

واضاف حمدى زكى فى تصريحات لبرنامج 60 دقيقة الذى يذاع على أون تايم أنه عندما تواجد بنادى الإتحاد السكندرى وكان وقتها متألقا ووصل لصفوف المنتخب الوطنى ، إلا أنه كان صغير السن ولايدرك المسائل القانونية فى توقيع العقود ، ولا يعرف التفاصيل التعاقدية ومدى تأثيرها على العلاقة بين الطرفين مؤكدا أنه وقع للأهلي بين الدورين فى الميركاتو الشتوى لعام 2016 .

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وكشف مهاجم الإتحاد السكندرى الأسبق أن هناك عدد من اللاعبين الزملكاوية مثل على جبر وحازم إمام وباسم مرسى حاولوا الضغط عليه من أجل إغرائه للإنتقال للزمالك ، إلا أنه اكد لهم أنه وقع بالفعل للأهلى ، مضيفا أن صغر سنه تسبب فى توقيعه للأهلى بدون تفكير ، مضيفا أن الإنتقال للأهلى أو الزمالك أو الإسماعيلى فرصة لأى لاعب ربما لا تتكرر خلال مشواره الكروى .

وأشار محمد حمدي زكي في ختام تصريحاته "لقد تألقت مع سموحة وكنت هدافا للفريق على مدار ثلاثة مواسم، وقدمت أداء مميزا أثناء إعارتي لنادي إنبي، بينما أعتبر تجربتي مع الإسماعيلي لم تبدأ بعد وأتمنى استئناف النشاط لتحقيق بطولة مع الفريق".