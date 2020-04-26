شكرا لقرائتكم أريين روبن يلمح إلى التراجع عن فكرة الاعتزال بعد انقضاء ازمة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألمح النجم الكرة الهولندية المعتزل مؤخرا، أريين روبن، إلى أنه ربما يتراجع عن فكرة اعتزاله كرة القدم، بعد انتهاء فترة أزمة فيروس كورونا التي يمر بها العالم حاليا، والتي تسببت في إيقاف نشاط كرة القدم.

روبن قرر اعتزال كرة القدم في الصيف الماضي بعد مسيرة حافلة مع العديد من الأندية مثل ريال مدريد وتشيلسي، وابرزها مع الفريق البافاري.

ونشر الموقع الرسمي لنايد بايرن ميونخ، مقطع بث صوتي لروبن يقول فيه: "في البداية لم أفتقد كرة القدم على الإطلاق، ولكن بعد ذلك كانت هناك مرحلة عاودتني خلالها فكرة العودة واللعب قليلا مرة أخرى".

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أضاف: "مازال ينتابني هذا الشعور من وقت لآخر في ظل وجود فيروس كورونا إنه وقت غريب للغاية بالنسبة للجميع. لكن عندما يعود النشاط ربما تعاودني فكرة العودة مرة أخرى".

وواصل: "عندما تكون معتزلا، لا أحد ينتظرك لكنك تحتاج إلى شيء يستحق الاستيقاظ له، بعد الاعتزال ليس لدي شيء محدد في ذهني لأفعله".

ويعد روبن أفضل من مرة على بايرن ميونخ في العقد الأخير، وقد حقق مع الفريق البافاري العديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 2013.