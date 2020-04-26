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الامارات | الموت يغيب الإعلامي السوداني محمد طه

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دبي – الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقل إلى رحمة الله تعالى، الزميل الإعلامي محمد طه، رئيس تحرير مجلة "العاديات "وعضو اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية، بعد صراع طويل مع المرض.

ويعد الراحل من المؤسسين لمجلة "العاديات" ومن الرعيل الاول لصحافة الفروسية في دولة الإمارات وكانت له اسهاماته الكبيرة في هذا المجال خلال مسيرة طويلة من العطاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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