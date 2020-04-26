الامارات | الموت يغيب الإعلامي السوداني محمد طه

شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يغيب الإعلامي السوداني محمد طه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقل إلى رحمة الله تعالى، الزميل الإعلامي محمد طه، رئيس تحرير مجلة "العاديات "وعضو اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية، بعد صراع طويل مع المرض.

ويعد الراحل من المؤسسين لمجلة "العاديات" ومن الرعيل الاول لصحافة رياضة الفروسية في دولة الإمارات وكانت له اسهاماته الكبيرة في هذا المجال خلال مسيرة طويلة من العطاء.

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