شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم إعلان بطل للدوري حال إلغائه؟ محمد فضل يجيب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، إنه هناك تصورات تم إعدادها من أجل استئناف بطولة الدوري، ولكن القرار بيد الدولة وليس اتحاد الكرة.
وأضاف «فضل»، خلال تواجده ضيفا ببرنامج «أقر وأعترف» على قناة «أون تايم»: «ننتظر الضوء الأخضر من الدولة بخصوص عودة الدوري وجاهزون لذلك».
وتابع: «لكن حال إلغاء الدوري لن يتم اعتماد بطل للمسابقة، وهذا رأيي ورؤيتي للتجارب السابقة، ولم يتم مناقشة ذلك الأمر حتى الآن».
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