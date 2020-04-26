شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: حسام حسن رمز كبير.. وما قيل عن أني رفضي قيادته المنتخب «عيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، إنه يعتبر العميد حسام حسن مثله الأعلى ورمز للكرة المصرية.

وعن ما تردد بشأن وقوفه ضد تولي حسام حسن قيادة المنتخب، علق «فضل» خلال تواجد ضيفا على قناة «أون تايم»: «لما كنت بحلل، كنت دائم الإشادة بحسام حسن كمدرب، وبقول إن في براند اسمه حسام حسن».

وأضاف: «كان مثلي الأعلى كرأس حربة، محدش يقدر يتكلم عليه، أنا بحبه جدًا، والكلام إللي بيتقال إن ضد كابتن حسام ده عيب، ده رمز كبير جدًا».

وأوضح: «ممكن يقول لي رأي إن في الفترة دي كذا، أنا مش ببص لحب وكره، أنا بقول رأيي بما يرضي الله وممكن يكون غلط».

وعن وجود قطيعة بينه وبين حسام حسن بعد أزمة قيادة المنتخب، قال «فضل»: «لم تكن هناك علاقة من الأساس، ومش علطول بنتكلم، لكن أنا بحبه جدًا وبتحترمه جدًا، وكانت تمت دعوته في البطولة الأفريقية وماوصلناش له، لكنه رمز للكرة المصرية وممثل جيد لمصر، والدليل على كده إنه تمت دعوته ضمن الأساطير في كأس العالم».

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