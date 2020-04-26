شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب وادي دجلة: رجوع الدوري صعب جدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عبدالواحد، المدرب بالجهاز الفني لفريق وادي دجلة، إنه استئناف بطولة الدوري خلال الفترة المقبلة صعب جداً، وذلك في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا.

ونشر «عبدالواحد» تدوينة عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «أعتقد رجوع الدوري صعب جدًا، ومن يتحمل لا قدر الله إصابة أي فرد في المنظومة الرياضية.. ودا لو حصل هيرجع الدوري لنقطه الصف، نظرًا لأنه سيتم إبعاد المخالطين لأي حالة، وسيتم إيقاف اللعب من جديد».

وأضاف: «على اتحاد الكرة في حاله الاستئناف إعطاء الأندية فتره من ٦ إلى ٨ أسابيع للتحضير لاستئناف المباريات، نظرًا لطول فترة الراحة التي تعدت الشهرين، حتي لا تحدث كثره الإصابات بين اللاعبين».