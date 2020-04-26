فكرة التراجع عن الاعتزال تراود الهولندي روبن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

ألمح النجم الهولندي المعتزل أريين روبن، إلى أنه ربما يتراجع عن فكرة اعتزاله كرة القدم، ليعود إلى المستطيل الأخضر من جديد. وقرر روبن إنهاء مسيرته الكروية في الصيف الماضي، بعد فترة رائعة قضاها داخل الملاعب مع فرق جرونينجن وأيندهوفن الهولنديين وتشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، بالإضافة لمنتخب هولندا. وتوج روبن بأكثر من لقب للدوري في هولندا وإنجلترا وإسبانيا قبل أن يستقر في ميونخ. ورغم معاناة الجناح الدولي الهولندي من الكثير من الإصابات خلال مشواره مع بايرن، لكنه أمضى عقداً من الزمان مع الفريق "البافاري"، الذي فاز معه بثمانية ألقاب للدوري الألماني، بالإضافة للقب دوري أبطال أوروبا عام 2013. وتم ربط روبن بالعودة إلى وطنه في الصيف الماضي، حيث أبدى إيندهوفن وجرونينجن الهولنديين رغبتهما في التعاقد معه، لكنه اختار تعليق حذائه إلى الأبد بمجرد انتهاء عقده مع بايرن الموسم الماضي. ورغم أنه يقضي عامه الأول بعد الاعتزال، لكن روبن،اعترف بأنه فكر بالفعل العودة للملاعب مجدداً.

