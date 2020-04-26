شكرا لقرائتكم أكبر انتصارات الأندية المصرية فى البطولات الإفريقية.. الأهلي يحرز 9 أهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف، تأجيل مباريات نصف النهائى لبطولتى دورى أبطال إفريقيا والكونفدرالية، التى كان مُقررًا إقامتها خلال شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب تفشى فيروس كورونا، الذى تسبب فى تعليق منافسات كرة القدم فى الكثير من الدوريات والبطولات العالمية.

وتأهل الأهلى والزمالك إلى منافسات دور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا حيث كان سيواجه القطبين نظائرهما الوداد البيضاوى والرجاء المغربى، على الترتيب، فيما كان من المُقرر أن يواجه بيراميدز نظيره حوريا الغينى، فى نصف نهائى الكونفدرالية.

ويستعرض "الخليج 365" فى التقرير التالى أكبر انتصارات الأندية المصرية فى البطولات الإفريقية.





- المقاولون يفتتح سلسلة الانتصارات الكبرى

البداية كانت بتحقيق المقاولون العرب الفوز على هورسيد الصومالى، بنتيجة 7 / 1، فى ذهاب دور الـ32 كأس الكؤوس الإفريقية 1984.





- الإسماعيلى يعود فى الألفية الجديدة

ثم عاد الإسماعيلى لتحقيق فوزًا كبيرًا على حساب فريق حى العرب السودانى بثمانية أهداف دون رد فى ذهاب دور ثمن النهائى من مسابقة الكونفدرالية خلال نسخة 2000.





- حرس الحدود يعود بعد عشرة أعوام

بعد مرور عشرة أعوام عاد حرس الحدود ليكتب انتصارًا جديدًا فى تاريخ الأندية المصرية بعدما اكتسح جابورونى يونايتد بطل بتسوانا بنتيجة (8-1) فى إياب دور الـ16 بنسخة 2010 من مسابقة الكونفدرالية.





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- الزمالك يُحقق السباعية "ثلاث مرات"

حقق الزمالك الفوز بنتيجة 7 / 0، ثلاث مرات فى تاريخه الإفريقية، حيث كانت البداية أمام فريق جازيللى التشادى فى ذهاب الدور التمهيدى دورى أبطال إفريقيا 2013.

كما فاز الزمالك على القطن التشادى، بسبعة أهداف دون رد، فى ذهاب دور الـ32 الكونفيدرالية 2018.

وأخيرًا فاز الزمالك على ديكاداها الصومالى، بسبعة أهداف دون رد، فى ذهاب دور الـ64 دورى أبطال إفريقيا 2019.





- الأهلى يُحقق الفوز الأكبر فى تاريخ الأندية المصرية

حقق الأهلى فوزًا كبيرًا على حساب فريق اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة تسعة أهداف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية ضمن إياب الدور التمهيدى من مسابقة دورى أبطال أفريقيا، فى الموسم الجارى، ليدخل تاريخ الأندية المصرية من حيث النتيجة حيث لم يسبق لأى ناد مصرى شارك فى المسابقات الأفريقية أن حقق مثل هذه النتيجة من قبل.

كما سبق وحقق الأهلى الفوز فى البطولات الأفريقية فى عام 1977 بعدما اكتسح فريق المدينة الليبى (7-2) فى ذهاب دور الستة عشر لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى.





- بيراميدز يدخل المنافسة

وأخيرًا حقق فريق نادى بيراميدز، الفوز على نظيره إف سى نواذيبو الموريتانى، بسداسية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب استاد الدفاع الجوى، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية فى النسخة الجارية.