شكرا لقرائتكم أيامه معدودة مع الأهلي.. صالح جمعة يبحث عن عرض في البرتغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف صالح جمعة لاعب النادي الأهلي وكيل أعماله بالبحث له عن عرض في البرتغال للعودة مُجدداً لهناك، بعد أن أصبحت أيامه داخل القلعة الحمراء معدودة، بعد فشل محاولات اقناع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمنحه فرصة جديدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن عقد اللاعب لازال ممتدا مع النادى، فى الوقت الذى يوجد تحفظ من معظم الأندية على استعارته بسبب عدم التزام اللاعب فى القترات الماضية.

وخاض صالح جمعة تجربة احترافية في البرتغال وبالتحديد من خلال نادي ناسيونال ماديرا بعد لعبه صفوف انبي وقبل انتقاله للأهلي.

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ويتصدر ملف صالح جمعة لاعب النادى الأهلى مناقشات لجنة التخطيط بالنادى مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، والتى من المقرر أن يتم عقدها خلال الساعات المقبلة لمناقشة عدد من الملفات المهمة الخاصة بفريق الكرة.

ويعد موقف فايلر تجاه صالح جمعة واضحاً، حيث لم يشارك اللاعب مطلقاً منذ تولى المدرب السويسرى المسئولية الفنية للأهلى، كما أنه أكد فى أكثر من مناسبة أن صالح جمعة لن يعود لحساباته نهائياً، نظراً لعدم التزامه بالتعليمات الفنية من ناحية وعدم التزامه خارج الملعب من ناحية أخرى، وهو ما يؤثر بالسلب على مردوه داخل الملعب.

وحاول مسئولو الأهلى تسويق صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن اللاعب لم يتلق أى عروض سواء محلية أو خارجية، لتفكر الإدارة الحمراء فى إعارته مجاناً للدورى الفنلندى، إلا أن اللاعب تحفظ على راتبه هناك.