شكرا لقرائتكم باردو ينفي حصوله على مكافأة "عدم الهبوط" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى آلان باردو مدرب أدو دن هاغ المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم التقارير التي تحدثت عن أنه سيحصل على مكافأة مالية من ناديه بعد نجاته من الهبوط للدرجة الأدنى نتيجة إلغاء الموسم جراء استمرار جائحة كورونا.

وبناء على قرار إلغاء الموسم في الأسبوع الماضي، فإن دن هاغ، الذي كان يحتل المركز قبل الأخير بفارق سبع نقاط عن منطقة الأمان قبل توقف البطولة بسبب العدوى، وكان بذلك قاب قوسين أو أدنى من الهبوط، سيستمر في الدوري الأول.

وقالت صحيفة بريطانية إن باردو، الذي سبق له تدريب فرق وست هام يونايتد ونيوكاسل يونايتد وساوثامبتون وكريستال بالاس في إنجلترا، سيحصل على مكافأة مالية من ناديه تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه إسترليني بعد نجاة الفريق من الهبوط.

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وفي بيان عبر موقع النادي على الإنترنت قال باردو (58 عاما) "لو كان لي رسمياً الحق في مكافأة فإنني لن أرغب مطلقاً في الحصول عليها. في هذه الظروف الصعبة فإنني كنت سأعيد المكافأة للنادي الذي بالتأكيد سيجد مجالا لإنفاقها فيه".

وأشار باردو إلى أنه يود أن تذهب هذه الأِموال إلى طواقم العاملين في النادي خارج صفوف اللاعبين أو يتم التبرع بها إلى خدمات الصحة الهولندية. أتمنى أن يوضح هذا أي سوء فهم سببته التقارير الإعلامية".

وعين باردو مدربا لدن هاغ في ديسمبر الماضي بهدف مساعدة النادي على الابتعاد عن شبح الهبوط والبقاء بين الكبار. وأصبح من الممكن الآن وصف مهمة بارود بالناجحة بعد إلغاء الصعود والهبوط وعدم منح اللقب لأي فريق في هولندا.

وقال المدرب "الحظ حالفنا كثيراً ونتفهم الإحباط الذي يشعر به كامبور ودي غرافشاب." وكان فريقا القسم الثاني كامبور ودي غرافشاب قريبين من الصعود للدوري الأول قبل وقف المباريات وإلغاء الموسم.