شكرا لقرائتكم دورتموند يفتح الباب أمام رحيل شورله وغوتزه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فتح هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، الباب أمام رحيل أندري شورله بشكل نهائي بعد انتهاء فترة إعارته من سبارتاك موسكو الروسي.

وصنع شورله الهدف الذي سجله ماريو غوتزه لصالح المنتخب الألماني في نهائي مونديال البرازيل 2014، لكن مسيرته تدهورت منذ ذلك الحين.

وقال فاتسكه لشبكة "سكاي" يوم الأحد : أعتقد أن كلا الطرفين يدركان أنه لن يكون وضعا سهلا ، علينا أن نجري مناقشات مفتوحة بشأن ما هو أفضل لكل الأطراف. وينتهي عقد شورله (29 عاماً) مع دورتموند صيف العام المقبل.

كما ناقش فاتسكه أيضا مستقبل ماريو غوتزه الذي فشل في استعادة أمجاده مع الفريق قبل انتقاله إلى بايرن ميونخ. وأشار: في الوقت الحالي كل شيء متوقف، في فترة ما سنواصل أيضا المحادثات مع ماريو غوتزه.