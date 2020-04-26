شكرا لقرائتكم بايرن يتوقع إنهاء مفاوضات تجديد عقد نوير قريباً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتوقع حسن صالح حميدزيتش مدير الكرة في بايرن ميونخ الألماني أن تكلل مساعي النادي بتجديد عقد حارس المرمى الدولي مانويل نوير.

وقال حميدزيتش لصحيفة "فيلت آم سونتاغ" يوم الأحد: أنا متفائل، لذا أتمنى أن نمدد عقد مانويل. مشيراً إلى أن الخلافات بين النادي والحارس المخضرم تمت تسويتها داخلياً.

وفي مقابلة صحفية جرت مؤخرا مع الصحيفة اشتكى نوير من افتقاده إلى التقدير المعنوي الذي كان يلقاه في الماضي، خلال عملية التفاوض مع إدارة النادي البافاري لتجديد عقده، وعبر حارس مرمى منتخب ألمانيا عن غضبه لتداول تفاصيل المحادثات بشأن تجديد عقده، عبر وسائل الإعلام.

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وقال صالح حميدزيتش مانويل: يدرك أننا نقدره كثيرا، لقد لعبت مع أوليفر كان، وأعرف مدى أهمية الحراس من أصحاب الطراز العالمي بالنسبة للفريق، مانويل حارس من طراز عالمي، ويحظى بقدر كبير من التقدير في نادينا.

وواجهت المفاوضات الدائرة بشأن تمديد عقد نوير إلى ما بعد صيف 2021، صعوبات كبيرة خاصة فيما يتعلق بمدة العقد وقيمته المالية.

ووفقا لصالح حميدزيتش فإن بايرن ميونخ يخطط لإبرام صفقات جديدة بعد ضم ألكسندر نوبل حارس مرمى شالكه، وأضاف مدير الكرة: نريد أن نعزز صفوف فريقنا بمواهب كبيرة من أوروبا وأيضا نود أن نتعاقد مع نجم دولي في ميونخ والذي من شأنه أن يرفع الإمكانيات في فريقنا ويساعد الفريق على تقديم كرة مربحة وجذابة للمشجعين.