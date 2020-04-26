بايرن ميونخ يُنهى خلافه مع نوير بشأن تجديد عقده

صرح المدير الرياضي بنادي بايرن ميونخ، حسن صالح حميديتش، عن تفاؤله بإتمام عملية تجديد عقد النجم الألماني مانويل نوير الذي سينتهي عقده فى يونيو 2021، فقد نشرت صحيفة “بيلد”الألمانية تصريحاته “أنا متفائل، لذا أريد أن نمدد عقد مانويل”.

وقد تطرق حميديتش خلال تصريحاته إلى المشاكل بين نوير وإدارة بايرن ميونخ تم حلها داخلياً، مضيفا أنه يشعر بنقص التقدير المعنوي من جانب إدارة بايرن ميونخ فى ملف تمديد عقده داخل “إليانز أرينا”، مشيرا ان المفاوضات بين بايرن ميونخ ونوير قد فشلت مرات عديدة بسبب الخلاف على مدة تمديد العقد والقيمة المالية.

كما صرح المدير الرياضى لنادى بايرن ميونخ، “مانويل يعلم أننا نقدره كثيراً، شاركت مع أوليفر كان، أدرك مدى أهمية الحراس من أصحاب الطراز العالمي بالنسبة للنادي، نوير حارس من طبقة عالمية، إنه يملك قدر كبير من التقدير في نادينا”، وبشأن صفقات الموسم الجديد، أكد حميديتش، إن بايرن ميونخ يريد إبرام صفقات جديدة بعد ضم ألكسندر نوبل حارس مرمى شالكة.