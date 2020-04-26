شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الألعاب الشهيدة.. الشطرنج رياضة ذهنية هندية تتحكم فى الأعصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشطرنج رياضة يعشقها الكثيرون فى أوقات الفراغ، وإن كان البعض لم يعرف أن أصلها يعود إلى الهند، بالرغم من أن قلة تعتقد أن الصينيين من اخترعوها، حيث كان معروفا باسم شطورانجا وانتشر الشطورانجا فى بلاد فارس وشهد تغيرات طفيفة فى طريقة نقلات قطعه ليُعرف باسم الشطرنج القديم هناك، وبعد الفتح الإسلامى لفارس انتقلت هذه النسخة إلى العالم الإسلامى والعربى .

لعبها الخلفاء أمثال هارون الرشيد وابنه المأمون ونبغ فيه الشطرنجيون أمثال العدلى والصولى والرازى وكانوا أول من ألف كتابا كاملا عن الشطرنج.

لعبة الشطرنج تعد إحدى أهمّ الرّياضات الذهنيّة التى تعمل على تطوير العقل وتركيز الذّهن عند الصّغار والكبار، فهى رياضة التركيز الأولى فى العالم، ويتم ممارستها بين فردين، ولهذه الرياضة عدة فوائد منها:

1- تقوى الذّاكرةَ .

2- تحمى من خطر الإصابةِ بـ"الزّهايمر" مستقبلاً، خاصة أن ّ الّلاعب يُعَوّدُ عقله على تخزينِ الحركاتِ السّابقة واللاحقة للأحجار.

3- التّحكّم فى الأعصاب والصبر والتحدى.

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4- المثابرة للوصول إلى الهدف.

5- التفوق العقلى ما يفيد اللاعب دراسيا بالتفوق عن من حوله.

6- تحسين طريقة التّفكير والتّعامل مع الأحداث.

7- تطيل عمر بقاء الدماغ لسنوات أطول، لأنّها تزيد التشعبات فيه.

8- تعلم حسن التصرف فى المواقف المفاجئة والمحرجة.